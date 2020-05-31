因應全國人大表決通過「港版國安法」，美國總統川普宣布將會取消對港特殊待遇，並公布反制北京的方案。陸黨媒《人民日報》31日署名「鐘聲」發文指，美國制裁香港注定徒勞，過去十年，美國對香港貿易順差累計高達2970億美元，如果美方製裁香港，首先受損的一定是美國，奉勸切勿誤判形勢，及早懸崖勒馬。

文章以《制裁香港注定徒勞》為題，批評美國就「港版國安法」為由對香港作出制裁，是對香港事務和中國內政的赤裸裸干預，是對國際法和國際關係基本準則的粗暴踐踏，充分暴露出美方徹頭徹尾的雙重標準和強盜邏輯。「我們正告美方，制裁香港注定徒勞，打『香港牌』注定失敗！」

文章重申，「港版國安法」不影響香港高度自治，只會使香港擁有更加完備的法律體系和更加穩定的社會秩序，有利維護一國兩制。

文章稱，美方公然宣稱，數十年來一直把香港作為「自由堡壘」，企圖以「香港模式」改變大陸社會制度，不打自招地暴露了他們以「反中亂港分子」為「馬前卒」、以香港為「橋頭堡」對大陸進行分裂、顛覆、滲透、破壞的真實意圖和險惡用心，「這也恰恰有力地反證了全國人大決定制定有關法律、堅決堵住國家安全漏洞勢在必行，刻不容緩。」

文章強調，美國的威脅和恫嚇絲毫不能動搖大陸維護國家安全的決心和意志。而在過去十年，美國對香港貿易順差累計高達2970億美元，位列美全球貿易夥伴首位。如果美方一意孤行製裁香港，首先受損的一定是美國自己。「美方不惜毀掉香港以阻遏大陸發展進程的企圖注定徒勞無功，奉勸美方切勿誤判形勢，及早懸崖勒馬。」

文章結尾道，香港在國際經貿關係中的獨特地位是由基本法賦予的，非任何外國單方面施予。香港的繁榮穩定是大陸大力支持下奮力拼搏出來的，非任何外國單方面恩賜。美方揮舞的製裁大棒，嚇不倒香港，更搞不垮大陸。

(中時 )