北市6／7後全面解封 侯：新北周一檢討後漸進開放 12:032020/05/31 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩，台北市長柯文哲30日表示，除中央規定必須按照中央指示，若沒規定的「台北市6月7日後全面解封」；對此新北市長侯友宜31日出席三重活動表示，新北市仍採三階段「防疫優先、專業評估，漸進開放」，新北市於下周一逐步檢討後，採漸進開放。 侯友宜表示，新北市三個步驟以「防疫優先、專業評估，以後漸進開放」，目前為止，新北市大部分都已開放，新北市也會在下禮拜一逐項來做檢討。新北市認為防疫做到位，確實安全無虞，經專業評估後，新北市會採漸進開放。 (中時 ) #台北市長 #柯文哲 #新北市 #侯友宜 #防疫優先 #專業評估 #漸進開放 #專業評估 #中央 #疫情 也許您會感興趣 政治熱門新聞 年輕人站高雄街頭喊挺韓 阿嬤反應是... - 政治 罷免投票心情如何？韓國瑜深夜回應了！ - 政治 吳斯懷預言高雄未來 網狂讚：說得太好！ - 政治 韓粉闖罷韓造勢場合 阿伯一番話害陳菊又躺槍 - 政治 不滿振興券 王世堅暴氣痛罵政府：沒出息 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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