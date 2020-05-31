疫情趨緩，台北市長柯文哲30日表示，除中央規定必須按照中央指示，若沒規定的「台北市6月7日後全面解封」；對此新北市長侯友宜31日出席三重活動表示，新北市仍採三階段「防疫優先、專業評估，漸進開放」，新北市於下周一逐步檢討後，採漸進開放。

侯友宜表示，新北市三個步驟以「防疫優先、專業評估，以後漸進開放」，目前為止，新北市大部分都已開放，新北市也會在下禮拜一逐項來做檢討。新北市認為防疫做到位，確實安全無虞，經專業評估後，新北市會採漸進開放。

(中時 )