今天早上(31)10點發生一起墜樓事件。位於台南市東區崇善路11街的社區大樓，1名女子疑似精神狀況不佳，父母外出疏於看顧，竟從4樓墜下導致鐵欄杆出入小腿內。警消人員抵達立即將欄杆剪斷，搶救送醫但女子目前意識模糊。

台南市東區1棟老舊社區大樓，在今早(31)發生一起墜樓意外事故。1名34歲女子從4樓住處墜下，左小腿卡在1樓鐵欄杆劍突上滿腳鮮血，警消人員動用機具割斷鐵欄杆，才使得女子脫困並送醫搶救，女子目前意識模糊中。

(中時 )