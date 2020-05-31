時代力量今（31）日公布總統蔡英文施政滿意度及未來重要政策方向等最新民調，結果顯示雖然有高達68%民眾滿意蔡政府施政，但相較於上個月民調結果，滿意度下滑了8.9%，其年齡層以年輕族群下滑最多，台師大政治所教授范世平直言，近期紓困及振興政策引發諸多批評，他更警告，蔡政府的年輕支持度減少14.7%，北漂青年返鄉投票意願降低，恐怕連帶影響罷韓選舉。

時代力量今天舉行針對蔡政府施政滿意度、520就職演說、未來重要政策方向以及香港變局舉行最新民調記者會，結果指出，有68%的民眾對於蔡英文上任以來的表現感到滿意，21.3%不滿意，其中以雲嘉南地區的滿意度最高，有77.3%；年齡層則以20至29歲對蔡總統的表現最滿意，達71.5%。

不過和上月的民調結果相比，蔡英文的滿意度從4月份76.9%下降至68%，下滑8.9%；不滿意度從4月的10.9%上升至21.3%，增加10.4%。其中又以20至29歲的年輕族群滿意度減少最多，下滑14.7%。而在政府紓困政策方面則呈現正反意見拉鋸，有47.9%表示滿意，43.5%表示不滿意；針對即將推出的振興券則有64.3%的民眾表示支持，29.2%表示不支持。

對此，范世平直言「蔡政府的年輕支持度減少14.7%是警訊」，等同宣告蔡政府防疫有成的「蜜月期」已經結束，接下來進入紓困及振興階段的挑戰，然而近期紓困政策造成社會紛亂以及振興政策不明都引發諸多批評，造成施政滿意度下滑。范世平更指出，蔡英文及行政院長蘇貞昌在年輕族群的滿意度皆有下滑趨勢，北漂青年返鄉投票意願降低，恐怕連帶影響罷韓選舉。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)