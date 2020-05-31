誠品敦南店31日迎來最後的24小時營業，適逢週末假日，從30日晚間開始人潮爆滿。（許文貞攝）

誠品敦南店31日迎來最後的24小時營業，適逢週末假日，從30日晚間開始人潮爆滿。（許文貞攝）

誠品敦南店31日迎來最後的24小時營業，適逢週末假日，從30日晚間開始人潮爆滿。（許文貞攝）

誠品敦南店31日迎來最後的24小時營業，適逢週末假日，從30日晚間開始人潮爆滿。（許文貞攝）

誠品敦南店31日迎來最後的24小時營業，適逢週末假日，從30日晚間開始人潮爆滿。（許文貞攝）

誠品敦南店5月31日迎來最後一天，適逢週末假日，從30日晚間開始人潮不斷，甚至必須在戶外排隊分批進場，晚間十點半時隊伍約100公尺長，許多讀者趁假日來和讀者道別，擠爆誠品敦南二樓書店。誠品也舉辦連續18小時的講座活動，凌晨4點半為了聽PChome網路家庭董事長詹宏志的講座的讀者，擠滿了講座空間。

最後一次的24小時營業，誠品敦南從30日半夜12點開始規劃連續18小時的講座活動。詹宏志以「讀書之城：30年來台北讀書生活的回憶」為題，認為誠品敦南的歇業，不只是一間「大家喜愛的書店消失」這麼簡單，像是講座聽眾一大早4點半到場聽講，這樣獨特的時刻和事件，都是無法複製的。

誠品最後一週也在網路上發起「這一夜，我們用書裡的第31頁一起說再見」串聯活動，邀集讀者拍下手邊書籍的第31頁，上傳到臉書，寫下對敦南的祝福。對不少愛書人而言，在誠品敦南「坐在木地板上看書」是共同的經驗，走過會嘎吱作響的木頭地板、沿著牆壁綿延不斷的木頭書櫃，都是敦南店獨有的回憶。

31日中午12點還有作家黃麗群、謝哲青、廖玉蕙、馮翊綱以及網紅Peter Su、許允樂的半小時接力講座談「我們的少男／少女時代」，回味青春歲月的閱讀記憶。下午4點半則是由陳文茜以「最終極的，最美！」結束連續18個小時的馬拉松講座。晚間則由音樂接棒，在誠品戶外廣場邀集四分衛、旺福等樂團現場live演出，晚上10點由陳昇壓軸。

最後誠品敦南店將在31日11點半舉辦閉幕熄燈音樂會，一起倒數。6月1日凌點啟動「靈感不打烊巴士」，帶讀者無縫接軌前往誠品信義三樓新的24小時書店。

(中時 )