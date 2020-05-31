新冠肺炎疫情衝擊多項產業，隨著國內疫情趨緩，為刺激消費，政府將推出「振興券」，每人可以換取3000元振興券，但得要先支付1000元現金，引發爭議。今（31）日時代力量智庫公布最新民調，其中包含民眾對於振興券的規劃，有64.3%民眾支持。

行政院宣布7/15日啟動經濟振興方案，振興券將有紙本、電子支付、電子票證和信用卡等模式，以1千元現金換3千元振興券，且沒有排富和年齡限制，實體通路都可使用，對於拿不出1千元的弱勢族群和中低收入戶則另有優惠，但具體方案還未定案。

時代力量智庫針對政府紓困表現進行民意調查，有47.9%民眾滿意、43.5%不滿意。至於振興券的部分，64.3%民眾支持目前的規劃，另外62.9%民眾對政府紓困、振興有信心。

此次民調採市話調查，對象為年滿20歲民眾，調查時間5月25至26日，共計811份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.44個百分點。

(中時電子報)