大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發佈中國採購經理指數。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，擴大居民消費政策措施加快落地，加上「五一」假日消費效應，消費市場繼續回暖。觀察到交通運輸、住宿餐飲、電信、互聯網軟體等行業的商務活動指數都位於55％以上，均高於上月。但文化體育娛樂業商務活動指數僅為44.5％，繼續處於低位。

另據大陸國家統計局數據顯示，5月製造業採購經理調查企業中，有81.2％的企業已達正常生產水準的8成以上，製造業PMI雖比上月小幅回落，但繼續保持在臨界點以上。

此外，新訂單有所增長。新訂單指數為50.9％，比上月上升0.7個百分點，與生產指數差值有所縮小。在調查的21個行業中，有12個行業新訂單指數高於上月。其中造紙印刷、化學纖維及橡膠塑膠、鋼鐵等製造業新訂單指數升至臨界點以上，顯示大陸國內相關市場需求有所改善。

(旺報 )