中國物流與採購聯合會、大陸國家統計局服務業調查中心31日公布數據顯示，5月大陸製造業PMI為50.6％，連續3個月保持擴張，更加確認了經濟復甦的向好勢頭。

《新浪財經》報導，5月大陸製造業PMI為50.6％，比上月下降0.2個百分點。5月大陸製造業調查企業中，81.2％的企業已達正常生產水平的8成以上，製造業PMI雖比上月小幅回落，但繼續保持在臨界點以上。

本月主要特點：第一，大陸製造業生產持續恢復。生產指數為53.2％，比上月回落0.5個百分點，企業生產經營繼續改善。在調查的21個行業中，食品及酒飲料精製茶、石油加工、專用設備、汽車等14個製造業生產指數高於臨界點；紡織服裝服飾、木材加工等7個製造業低於臨界點。

第二，新訂單有所增長。新訂單指數為50.9％，比上月上升0.7個百分點，與生產指數差值有所縮小。在調查的21個行業中，有12個行業新訂單指數高於上月，其中造紙印刷、化學纖維及橡膠塑料、鋼鐵等製造業新訂單指數升至臨界點以上，顯示大陸國內相關市場需求有所改善。

第三，價格指數出現回升。主要原物料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.6％和48.7％，比上月回升9.1和6.5個百分點，均為近4個月以來高點，其中主要原物料購進價格指數升至臨界點以上，企業原物料採購價格有所上漲。從行業情況看，鋼鐵、有色等上游行業兩個價格指數均回升明顯，高於55％。

第四，企業信心改善。大陸製造業企業生產經營活動預期指數比上月上升3.9個百分點，達到57.9％。從行業情況看，食品及酒飲料精製茶、石油加工、專用設備、汽車等製造業生產經營活動預期指數高於60％，相關企業對未來3個月行業發展趨勢整體看好。

第五，進出口指數仍處於低位。當前全球疫情和世界經濟形勢依然嚴峻複雜，海外市場需求持續萎縮。本月大陸製造業新出口訂單指數和進口指數分別為35.3％和45.3％，雖比上月回升1.8和1.4個百分點，但均處於歷史較低標準。

(旺報 )