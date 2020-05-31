敦南誠品是台北東區一大地標，31日是最後一天營業日，不少民眾一大早就來逛街，做最後的回顧，有民眾觀察，隨著東區沒落，敦南誠品再關門，可說是少了一大精神指標，未來東區恐怕會更蕭條。

陳先生是老東區人，從事資訊業，他表示就住在附近，平常很常到書店逛街，他感慨表示，「敦南誠品不只是東區的地標，更是國際一大地標，但最近東區已經沒落了，很多店不是出租中，就是倒閉，少了這間，未來會更慘，畢竟這裡可以吸引很多觀光客前來，十分可惜。」

林先生觀察，敦南誠品可說是台北重要的藝文角落，「附近的安和路、大安路一帶，以前很適合逛街，不管是買東西還是吃飯，或是來這裡吃個早餐、喝咖啡，都很適合，要關掉很可惜，東區已經萎縮了，都跑到信義區，兩邊的氛圍很不一樣。」

敦南誠品成立於1989年，曾被CNN評選為「全球最酷書店」、《TIME》雜誌評選為「亞洲最佳書店」等，以24小時營業、讀者可席地而坐自在看書為一大特色。

擔任工程師的曾先生表示，「未來敦南誠品的原址，可能會變成商場或是旅館，但少了文化的底蘊，這對社會真的是一件好事嗎？」

(中時 )