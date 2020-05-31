先前就在IG限時動態貼出「請不要這樣，我無法呼吸！」字眼，抗議美國黑人遭受白人警察暴力執法身亡事件的「小飛俠」布萊恩遺孀瓦妮莎，31日又一口氣連發4則限時動態，再次表達譴責種族歧視的堅定立場，也算是積極「代夫出征」！

布萊恩曾在2014年跟詹姆斯、賈奈特、厄文等NBA球星，一起在賽前熱身穿上「我無法呼吸」的T恤，抗議美國黑人遭到白人警察暴力致死事件，儘管布萊恩已在今年1月搭乘直升機墜機身亡，但他的理念讓自己愛妻瓦妮莎延續下去。

瓦妮莎在IG寫著，「大聲說話！」、「做為反對種族歧視的人，光是沉默是不夠的，現在該是大聲譴責種族歧視的時候了。」、「我看不到膚色並非目標，我看到你的膚色向你致敬，珍惜你的貢獻，我會從你的生活當中學習，我會反抗傷害你的種族歧視，你是美麗的，告訴我如何做得更好，這才是目標。」

甚至瓦妮莎還引用前南非大主教，且曾獲得1984年諾貝爾和平獎的戴斯蒙屠圖名言，「如果你在不正義的場合之下選擇了中立，那麼你就選擇了跟壓迫者為伍。」光是瓦妮莎的IG，就有超過1400萬名追蹤者，相信她必定能夠發揮足夠的影響力。

(中時 )