中央流行疫情指揮中心曾與世界衛生組織（WHO）引法電子郵件爭議，台北市長柯文哲妻子陳佩琪31日在臉書PO文指出，台灣只不過是接獲訊息後，去電想跟世衛要更多訊息而已，與其硬拗是台灣有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗來宣傳，相信會更得人心。

陳佩琪今在臉書發文，闡述台灣在小兒麻痺及B型肝炎疫苗防治肝癌的成就，話鋒一轉，提及先前跟世衛電子郵件爭議，她認為，這是武漢發布的訊息，台灣只不過是接獲訊息後去電想跟世衛要更多的訊息而已。

她說，與其要硬拗這是台灣有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗來宣傳，相信會更得人心，也可利用這次疫情重症或死亡個案的治療方針，與台灣自豪的ECMO使用經驗，讓世人知道我們的醫學成就，相信利用這個在國際上說TAIWAN CAN HELP更能服眾。

陳佩琪表示，想必又有人會罵她「逆時中」，但以她的英文程度，加上當時台灣手邊沒有自己的病例，硬要說成是我們警告世衛的信，實在有點牽強。

此外，陳佩琪說，印象中曾在防疫記者會上聽過一段，但不是很確定正確的用詞，「武漢是病毒的起源地，所以對它不放心，要對它較嚴格」，意思是武漢是起源地，病毒較毒， 所以才需如此設防嗎？她當醫生這麼久，好像沒聽過「起源地的病毒較毒」這種理論 。

陳佩琪強調，新冠肺炎病毒會突變、 會演化，越演化越精進，後來歐美返國者症狀都較嚴重，且有嗅味覺消失症狀， 所以「起源地的病毒較毒」，所以要更小心，到底是真的還是假的？

(中時 )