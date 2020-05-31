Wecare高雄31日凌晨在臉書搶先爆料，有民宿業者已收到「高雄振興購物嘉年華」活動抵用券，但根本不知該如何收受使用。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

罷韓團體痛批「高雄振興購物嘉年華」活動抵用券使用、發放方式不明。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

罷韓團體31日指稱，有民宿業者投訴、30日晚間收到「高雄振興購物嘉年華」活動抵用券，質疑高市府該案還未決標就大灑幣。經發局長伏和中解釋，市府考量若6月1日無法順利招標，可立即自行承辦業務，外界勿有太多政治口水。

「雖然4900萬都還沒開標決標， 但為了反罷韓要大灑！就印了吧！」罷韓團體31日凌晨搶先在臉書發文質疑，上午在三民區發放黃絲帶時表示，30晚間有民宿業者告知已收到抵用券，但根本不知道該如何收受使用。

經發局長伏和中表示，「高雄振興購物嘉年華」早在5月初就規劃，是為了疫情趨緩時、第一時間能振興經濟，才事先印好抵用券做準備。6月1日當天若無法順利招標，公務部門可自行接手承辦，希望外界對此不要有太多政治口水。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，韓市府在罷免投票前來大撒幣，明天才要決標的抵用券標案，前兩天就印好了。但抵用券與哪些業者合作？誰可以發、誰可以拿到？背面飯店發放說明部分寫的「原則上」到底是何原則？通通交代不清。

談及反罷韓，Wecare高雄發起人尹立酸藍營內部迄今仍無法取得共識，江啟臣現在應該也不知道該不該救韓國瑜，救了恐怕又會危及主席之位。尹立表示，藍營現在表面上企圖想要「冰處理」罷韓，但言行不一，背後不斷用小手段來卡罷韓。

(中時 )