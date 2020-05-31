大陸5月製造業PMI繼續位於榮枯線以上，但需求不足及其對生產的制約日益凸顯。據企業調查顯示，反映訂單不足的企業比重為54.6％，較上月下降3.1個百分點，仍處於較高水準。

據第一財經報導，大陸國家統計局5月31日發佈數據顯示，5月份製造業採購經理指數（PMI）為50.6％，比上月小幅回落0.2個百分點；非製造業商務活動指數為53.6％，比上月上升0.4個百分點。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為， 5月PMI指數繼續小幅回落，但仍保持在榮枯線上，表明經濟仍在持續恢復，但速率進一步放緩。需求類指數的絕對水準明顯低於生產類，表明需求不足及其對生產的制約凸顯，並觀察到新訂單指數為50.9％，比上月上升0.7個百分點。

張立群指出，這顯示生產和供給恢復受市場需求不足制約開始遲緩，但需求提升速率較為緩慢，供大於求矛盾仍然突出。

(旺報 )