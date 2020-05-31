賭王何鴻燊於本月28日病逝，享耆壽98歲，一生傳奇畫下句點，家屬集體出面向外界公開此事，明顯難掩失去親人的悲痛，而賭王過世沒幾天，美籍華人導演伍仕賢突發文，公然揪男神吳彥祖來拍「賭王傳奇電影」，讓家屬聞之氣炸，認為有失尊重。

伍仕賢微博po文。(翻攝自伍仕賢微博)

賭王何鴻燊逝世消息轟動全亞洲，家屬隔日在醫院外開了簡單的記者會，證實這項悲痛的消息，而賭王死訊公開不到一天導演伍仕賢就在微博發文，貼了何鴻燊新聞頁面截圖，說道：「來吧，咱們哪天一起來拍個賭王傳電影吧」，附上了大笑的表情符號，並tag了吳彥祖，他強調初中是在澳門上學的，文末更加上「#何鴻燊」、「#何鴻燊去世」標籤。

據《香港01》報導，何家人對此大為不滿，認為伍仕賢關於賭王的拍片計畫，毫無支會就公開，二房星女兒何超儀也對於有人要拍爸爸的傳記電影，感到不太開心，遑論她自己就開了一家電影公司，連她都還沒想好要拍這個電影了，何超儀也為好友吳彥祖澄清，表示他對此一概不知，只是伍仕賢個人的想法而已。

而不只何家人生氣，網友也覺得伍仕賢的po文欠妥，被指責「人家才剛去世幾天你就興高采烈地拍電影」，伍仕賢聽了也火大，回嗆：「我什麼時候說過要拍這個電影？請仔細看我發的文字」，今天又發文，澄清只是覺得吳彥祖像年輕時的賭王，認為他適合演出，但「我們從來就沒有計劃要拍這部電影」，希望媒體寫清楚，勿讓人誤會。

(中時電子報)