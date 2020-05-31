坦帕灣光芒王牌投手史奈爾（Blake Snell）休賽季才簽下一張5年5000萬美元延長合約，換句話說，除非球團將他釋出或是交易，否則他直到2023年球季結束都不用再擔心合約問題，只不過超級經紀人波拉斯（Scott Boras）卻在此時決定與史奈爾攜手合作，令外界十分不解，對此，波拉斯日前受訪時也道出原因。

根據《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）報導，儘管史奈爾簽下長年後才與前經紀公司分道揚鑣，攜手波拉斯一起「向錢看」，等於是波拉斯至少要等到2023年賽季結束後，才能為史奈爾爭取大約賺進豐富的傭金，但對此波拉斯表示無所謂，因為他有自信可以靠著史奈爾的未來獲得回報。

波拉斯說：「我們將投入數十萬美元為我們的球員提供資源，然後我們在未來4年內都不會從他身上得到收入，這沒關係的，我們相信史奈爾，對於他的紀律、求知慾以及未來的成長都感到滿意，因此我們認為這是一個絕佳的機會。」

波拉斯表示，他們齊下的公司除了提供法律、一般業務以及合約處理的事項外，還擁有了績效培訓、現場數據分析、心理技能和市場營銷方面的專家，同時間許多明星球員也都是他們的客戶。

儘管距離史奈爾這張合約到期還有4年，屆時他也邁入31歲，但波拉斯堅信他是一個出色的球員，且職業生涯才剛起步，波拉斯說：「我們公司有很多資訊，相信我們的資源，搭配他的球技以及職業生涯會是一個很棒的組合。」

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(中時電子報)