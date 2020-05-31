高雄市三民區一棟透天豪宅，31號凌晨傳出火警，位於7樓的佛堂不明原因起火燃燒，瞬間火勢兇猛，消防隊獲報派員搶救，所幸火勢迅速撲滅，沒有造成人員傷亡，起火原因有待警消鑑定。

高雄市透天厝火警，屋主逃出屋外後，看到透天厝起火燃燒，幾乎癱坐在地上，表情無奈。（圖／翻攝畫面）

警消調查，位於三民區褒揚街這起火警，屋主發現時，一度拿起滅火器欲滅火，但無奈火煙太大作罷，只好趕緊逃生，屋主逃出屋外後，看到透天厝起火燃燒，幾乎癱坐在地上，表情無奈，警消確認屋子沒有其他人受困後，立即灑水灌救，還好火勢一下被撲滅，沒有延燒的危險。

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(中時電子報)