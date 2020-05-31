金門縣稅務局舉辦「雲端發票兌好禮」活動，明（1）日起於上班時間（中午12點至1點30分休息）捐贈109年尚未開獎的手機條碼雲端發票20張，即可兌換獎品1組（可愛小豬陶瓷碗蓋盤組），125份兌完為止。

縣稅務局說明，雲端發票就是民眾在消費時，選擇不印出發票，透過各種載具（手機條碼、悠遊卡、一卡通、icash）等電子票證，或是信用卡、會員卡，將發票儲存在雲端。雲端發票除一般獎項外，還能享有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，即有雙重中獎機會，「雲端發票專屬獎」目前總獎金高達2億9千5百萬元。

明起民眾本人可持國民身分證正本（稅務局員工除外）至稅務局2樓辦理捐贈109年5-6月期的雲端發票，須提供手機條碼驗證碼，捐贈20張即可兌換獎品1組。若為其他載具之雲端發票，如icash、悠遊卡、一卡通、信用卡或賣場會員卡等，應先歸戶至手機條碼。

捐贈的每張發票總金額須新台幣10元以上，每人限持1個手機號碼（手機條碼）兌換1次，最多可代理1人（須提供委託人及代理人身分證正本），每1手機號碼(手機條碼)限兌換1次。獎品數量有限（125份），兌完為止，限現場兌換，不予郵寄。

局長翁自保表示，此次活動所募集的雲端發票，將全數平均分配給縣內有捐贈碼的公益慈善團體，包括金門縣身心障礙者家長協會、金門縣私立晨光教養家園及台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所。

(中時 )