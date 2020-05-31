經血過多，是警訊！一名32歲的百貨公司櫃姐，長期有經血量多的困擾，白天就要使用35公分的夜用型衛生棉，甚至每半小時就得更換一次，每次還伴隨著嚴重經痛，工作需要長時間站立的她，常因此暈眩無力，最後還因為血崩在站櫃時差點昏倒送急診，檢查後發現原來是子宮肌腺症與肌瘤導致嚴重貧血。

台灣子宮鏡醫學會理事長韓健明表示，該名櫃姐送醫時，血紅素只有正常女性一半，最後接受子宮鏡手術搭配子宮內避孕器治療，這才終於擺脫長期經血過多、經痛、全身無力與貧血的困擾。

依照女性換衛生棉的時間來看，韓健明提醒，每2小時更換一次屬於平均值，如果短於2小時，或是白天就必須使用夜用衛生棉，就屬於經血過多，長期下來容易造成嚴重貧血，更可能危害生命。

根據婦產科門診臨床統計，經血過多主因來自子宮內膜的問題，包括內膜長瘜肉、子宮肌腺症、肌瘤或內膜癌症等。

韓健明說，治療經血過多，目前以藥物為主，包括使用口服避孕藥或黃體素，但有部分患者會出現頭痛、體重增加等副作用；當前治療趨勢還有一種是使用子宮內避孕器，透過長期緩慢地釋放黃體素，直接作用在子宮內膜上。

韓健明提醒，女性千萬不要拖到「病情嚴重到要拿子宮」或「等到停經才解脫」，平時若有經血爆量、嚴重經痛等問題，除了消極的等待、自行服用止痛藥外，更應該積極接受治療。

(中時 )