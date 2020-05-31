美國白宮指出，部分大陸留學生與研究人員盜取美國的知識產權，並以此為理由29日（當地時間）頒布公告將禁止他們入境美國。公告指出，這些人員想透過F簽證或J簽證進入美國求學或從事研究，將對美國不利，必須加以限制。這項命令將從美東夏令時間6月1日午夜起生效。

《中國日報網》報導，大陸外交部發言人趙立堅於29日舉行的大陸外交部例行記者會上，就美國總統川普可能針對部分大陸留學生進行制裁作出回應。趙立堅表示，兩國元首3月27日通話時，美國領導人再次表示，美國人民非常尊敬和喜愛大陸人民，大陸留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美大陸公民，包括大陸留學生，趙立堅說：「言猶在耳，美方是不是打算食言而肥？」

趙立堅指出，一段時間以來，美方在中美人文交流領域採取的一系列消極錯誤言行，與美方自我標榜的開放自由的理念完全背道而馳，與兩國民意背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，給中美正常人文交流與人員往來帶來嚴重消極影響，嚴重損害了兩國關係的社會基礎，暴露出美國內一些人根深蒂固的冷戰思維、零和思維。

人們不禁要問，是不是美國歷史上臭名昭著的「麥卡錫主義」正在回潮，如果美國政府公然採取損害大陸在美留學人員合法權益的措施，將是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯大陸留學人員人權。

趙立堅強調，大陸敦促美方恪守美國領導人相關承諾，立即停止利用各種藉口對在美大陸留學生的不斷限制和打壓，支持大陸留學人員依法維護他們的正當合法權益。

(旺報 )