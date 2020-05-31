「小日子」從記錄台灣美好生活的風格雜誌起家，到後來發展出選物、飲品，簡約文青風格受到不少年輕人喜愛。而「樂軒」則是以頂級和牛燒肉聞名，接著又開發了高檔奢華、年輕燒肉及平價等不同路線品牌，甚至還買起火鍋。這兩個品牌相遇在一起，會碰撞出什麼樣的火花？

麻辣牛肉麵、小日子珍珠鮮奶茶、小菜。(圖／小日子麵屋提供)

這次的合作訴求是「用高規格食材，打造親民美食」，共同打造的麵屋於6/1新光三越台北南西店三館開幕，選擇以國民美食「牛肉麵」為主打，招牌的「紅燒牛肉麵」濃厚湯頭結合肉質鮮美的牛肉，滋味豐盈。另一款「柚子鹽牛（豬）五花麵」使用屏東枋寮檸檬、日本德島柚子原汁，鋪滿炙烤過的鮮嫩牛五花/豬五花，香氣四溢的肉片，與微酸的清爽湯頭，口感平衡爽口。

大快朵頤之際，再搭配飲品就更完美，推薦選用斯里蘭卡頂級茶葉加入台灣小農鮮乳的「鮮奶茶」，入口香醇。值得一提的是，這裡使用的餐具是特別設計，印上有溫度、令人莞爾的文字，讓吃麵也能感受生活的美好氛圍。

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(中時電子報)