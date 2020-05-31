美國「佛洛伊德事件」引發民眾不滿，抗議活動持續升溫；然而，卻傳出在奧勒岡州波特蘭市，有大批群眾趁著場面混亂闖進一家購物中心偷竊，讓業者損失產慘重。

根據《wweek》報導，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸身亡，引爆民眾怒火，大批人群走上街頭抗議。不過，也有不肖人士趁著這場混亂大肆搞破壞和偷東西。這些狂暴分子搗毀了數十家商店的櫥窗，闖入波特蘭市中心的高級購物中心「先鋒廣場」（Pioneer Place）中的Apple、LV、星巴克、H&M等名店的高價商品就跑。

根據《bizjournals》報導，對於有民眾趁亂偷竊的行為，波特蘭市議員哈代斯蒂（Jo Ann Hardesty）痛批，「這（偷竊）與捍衛黑人的權利無關。但有一小部分的人認為，現在是一個偷盜和破壞城市設施的好機會。」據了解，示威民眾為了表達不滿，使用棍棒等工具打碎玻璃、破壞商場大門，還在外面圍牆上隨意噴漆塗鴉，隨後更有人在各地放火，讓消防人員疲於奔命。

據報導指出，引發這些動亂行為的大多都是當地的年輕人；然而，此前北波特蘭市曾在晚間舉行過和平的守夜活動，參加者大多都是非裔。雖然都是抗議活動，兩者所為卻呈現了鮮明對比。波特蘭市市長泰德威利爾（Tevis Wheeler）則緊急宣布當地進入緊急狀態。

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(中時電子報)