新北市大都會公園堤坡滑梯樂園C區31日開放，包含台灣獮猴管狀溜滑梯（見圖）、雲豹滾輪滑梯、梅花鹿攀爬塊、瓢蟲搖搖盤、台灣黑熊鞦韆等，讓遊戲場彷彿化身動物園，大小朋友們玩得不亦樂乎。（黃世麒攝）

新北市大都會公園堤坡滑梯樂園C區31日開放，包含台灣獮猴管狀溜滑梯（見圖）、雲豹滾輪滑梯、梅花鹿攀爬塊、瓢蟲搖搖盤、台灣黑熊鞦韆等，讓遊戲場彷彿化身動物園，大小朋友們玩得不亦樂乎。（黃世麒攝）

新北市大都會公園堤坡滑梯樂園C區31日開放，包含台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、梅花鹿攀爬塊、瓢蟲搖搖盤（見圖）、台灣黑熊鞦韆等，讓遊戲場彷彿化身動物園，大小朋友們玩得不亦樂乎。（黃世麒攝）

新北市大都會公園堤坡滑梯樂園C區31日開放，包含台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、梅花鹿攀爬塊、瓢蟲搖搖盤、台灣黑熊鞦韆等，讓遊戲場彷彿化身動物園，大小朋友們玩得不亦樂乎。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜31日出席大都會公園堤坡滑梯樂園C區開幕活動，並體驗雲豹滾輪滑梯，直呼非常好玩。針對國民黨籍前移民署長謝立功加入民眾黨並擔任祕書長，侯友宜表示，謝是他的好朋友、好同事，各方面表現都非常傑出，只要願意為國家做事都很好。

(中時 )