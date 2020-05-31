美國網球公開賽的主辦方正在商討防疫措施，雖然不需要延期(8月31日)也不必更換地點，但還有很多安全考量。目前提到的計畫有包機選手到紐約，以及全體參賽者接受新冠病毒(COVID-19)檢測，如何使用更衣室也有麻煩。

《美聯社》報導，主辦方計畫在巴黎、維也納、法蘭克福、布宜諾斯艾利斯、杜拜包機把參賽選手接往紐約甘迺迪國際機場。賽事結束後再安排選手飛回想要前往的地方，例如下一個比賽場地。選手的隨行人員也要縮減，可能使用大會安排的物理治療師。

至於裁判的縮減有困難，畢竟網球需要足夠的線審來判定界外球，這方面會影響比賽公平性，預計使用即時重播彌補。球僮方面全數改為成人，未成年者不能擔任。更衣室只有比賽前能用，賽事也不開放觀眾。

這一切都還是可調整的，甚至男子單打是否維持五戰三勝也可以商量，主辦方表示目前沒有男子選手要求改打三戰兩勝。預計6月中或月底會有明確方案。由於法網延到9月，溫網取消，美網成為第一個在疫情中開打的大滿貫賽。

(中時電子報)