過去3個多月是疫情肆虐期間，旅行產業瞬間停擺，旅遊OTA龍頭KKday與台灣觀光策略發展協會（DTTA）合作舉辦人才培訓課程，師資不只KKday高階主管，更有專業英語導遊林令惠授課「台灣生態觀光之國際面向」，讓學員認識未來旅遊趨勢。相關課程上周畫下句點，學員均認為，受益良多。

新冠肺炎影響全世界，觀光旅遊產業遭遇嚴峻考驗，交通部觀光局的紓困方案匡列20億元用做人才培訓，藉此提升從業人員專業技能，等疫情過去，旅遊產業能順利翻轉。

KKday亦與台灣觀光策略發展協會推出一系列電商所需技能課程及產業相關數位化知識分享，內容包含：市場數據分析師、資料庫管理工程師、商務拓展處總監、客戶關係維護經理、專案經理等，共同設計課程像是程式語言基本知識、進階應用相關課程，OTA旅遊產業趨勢分析、線上應用產品設計、運用CRM 行銷系統鎖住忠實會員，甚至有KKday營銷長黃昭瑛親自授課社群行銷心法。

人才培訓結業式上，KKday執行長陳明明表示，身為旅遊電商，每天都在數位轉型。在創立初期就立志要走出台灣、放眼世界。現在是運用數據分析、人工智慧、區塊鏈、雲端運算、虛擬實境、擴增實境、電子商務等應用的「數位經濟」世代，藉著課程培訓讓旅遊產業界同仁，可以更了解數位世界，擁抱未來。

MyTaiwanTour執行長暨台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝表示，數位轉型對於台灣旅遊產業長期性的成功是非常關鍵的，現在正是旅遊產業投資在數位人才的最好時機，這其中，對程式語言有基本了解是很重要的基礎。在面臨疫情來襲的這段期間，相信如果能好好投資在數位轉型上，未來旅遊產業整體一定能更有競爭力。

(中時 )