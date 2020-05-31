台灣民眾黨國政班基隆場昨結訓，台北市長柯文哲以黨主席身分前往致詞，並大啖廟口小吃，柯昨證實挖角前移民署長、國民黨基隆市長敗選人謝立功擔任黨秘書長，謝今中午在臉書宣布接受柯的邀約，將主動退出國民黨，強調「有些事情，此時不做，就再也來不及了。」

謝立功聲明指出，這段日子以來，我的心情非常複雜，看到台灣民主政治發展，因民進黨一黨獨大而陷入完全失衡的狀態；打壓國內不同聲音、操弄國際情勢獲取政黨利益、讓法律服務特定立場的各種不公不義，讓我決定拋下束縛，不再置身事外。

謝立功說，他已接受台灣民眾黨黨主席柯文哲的邀約，即將擔任民眾黨的秘書長一職，他指出，他曾經是基層公務員、學者，後來進入政府擔任重要公職，也參選過兩次基隆市長，這一路走來，都是國民黨的一份子，也由衷感謝國民黨的栽培。

謝立功也說，對於國民黨每一次交付的任務，也毫無保留的付出，在最艱困的時候衝鋒陷陣，即便傷痕累累，也始終心懷感恩，讓他有機會更貼近民意。「這一次的決定，我也曾猶豫，因為我知道，這將是我人生最重大的一次決定，但為了台灣民主的正常發展，我沒有選擇，我一定要站出來。」

謝立功表示，他也不會徒增黨的困擾，將會主動退出國民黨，儘管不再是黨員，但謝立功強調，永遠感謝國民黨，也會永遠是國民黨的好朋友，期待未來我們能一起為台灣努力，為民主發展合作。

(中時 )