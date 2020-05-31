【現場直播】移師台南！中央流行疫情指揮中心記者會｜2020.05.31

中央流行疫情指揮中心記者會31日首度移師台南，下午1點於柳營區江南渡假村舉行，會中指揮官陳時中宣布，31日無新增病例，49天無本土新增案例。截至目前累計通報7萬2082例，其中442例確診，55例本土病例及36例敦睦艦隊，351例境外移入。確診個案中7人死亡，累計423人隔離解除，其餘持續住院中。

指揮中心指出，全球累計6,069,754例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,798,791例、巴西465,166例、俄羅斯396,575例、英國272,826例及西班牙239,228例為多；病例中367,999例死亡，以美國105,060例、英國38,376例、義大利33,340例、法國28,771例及巴西27,878例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)