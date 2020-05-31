成熟花生莢因連日梅雨，被濕潤的土壤泡到發芽。（周麗蘭攝）

縣長張麗善在農業處長魏勝德陪下，與農糧署雲林辦事處主任劉信良、農改場助理研究員陳國憲、北港鎮長蕭永義、北港農會總幹事林翠香到北港鎮府番里的花生田勘災，縣議員黃文祥、蔡孟真、蕭慧敏、黃美蘭到場關切。（周麗蘭攝）

花生農（左）拜託縣長張麗善（右）看如何多少補貼，這一期花生的心血又付諸流水了。（周麗蘭攝）

勘災現場不少農民到場表達心聲。（周麗蘭攝）

上周迄今雲林縣發生連日強降雨，正逢收成期的花生莢被泡爛、發芽，災損三成至五成不等，雲林縣長張麗善今（31日）緊急找農糧署、農改場人員前往災情最嚴重的北港鎮勘災，農改場表示表示，大雨過後無法立即採收，災情會更嚴重。

雲林縣這期花生最近進入採收期，因強降雨之故，有的爛掉、有的發黑、也有發芽，農民哀嘆今年第一期作花生採收不敷成本，連要留明年種子都恐不夠。

縣長張麗善在農業處長魏勝德陪下，與農糧署雲林辦事處主任劉信良、農改場助理研究員陳國憲、北港鎮長蕭永義、北港農會總幹事林翠香到北港鎮府番里的花生田勘災，縣議員黃文祥、蔡孟真、蕭慧敏、黃美蘭到場關切。

林翠香表示，這段期間農民一再反映，花生都爛了無法搶收，請中央趕快認定北港的花生災害，全面補助。

鎮長蕭永義說，這次豪雨花生與稻穀受災嚴重，雨停放晴更嚴重，花生災損超過農民預期，希望中央盡速給個明確的裁示。

縣議員蔡孟真、黃文祥、蕭慧敏呼籲農糧署，盡速公告為天然災害救助作物，不公告沒有人敢耕鋤，辦理救助時要從速、從簡、從寬，降低花生農損失。

張麗善表示，北港、水林、元長、土庫、虎尾的花生都傳出災情，花生田看起來葉子翠綠，很多但已經無法採收，農民反映採收划不來，不採收明年沒種子，損失絕對超過兩成以上。

花生農說，花生一分地成本要1600元、一甲地要1萬6000元，天然災害救助標準一甲地才2萬4000元，希望農政單位盡快勘災。

農改場助理研究員陳國憲表示，因連續下雨，成熟花生天無法搶收，大雨過後開始爛，過三、四天會更嚴重。

會勘結論是農糧署與農改場3天內做出救助與否結論，公所要盡速配合勘災，不要讓農民操煩。

(中時 )