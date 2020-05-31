時代力量智庫今公布蔡政府最新民調，卻赫見年輕族群支持度暴跌，在網路上引起不少討論，民調顯示蔡英文總統、閣揆蘇貞昌滿意度下跌最多的都是「20歲至29歲」的群體。蔡減少14.7個百分點、蘇則大幅下滑了22.0個百分點，有網友分析直言，問題很可能出在2大原因。

據《時代力量智庫》今31日「蔡政府施政滿意度、520就職演說，未來四年政策走向」民調公布記者會，結果顯示，在蔡英文施政表現上，總計68.0%滿意，21.3%不滿意，和4月76.9%的滿意度相比，下滑8.9%。此外，蘇貞昌部分，總計65.0%滿意，25.0%不滿意，比起上個月72.9%的滿意度，也下滑7.9%。

值得注意的是，蔡、蘇兩人滿意度下跌最多的都是「20歲至29歲」的群體，蔡英文下滑了14.7個百分點；蘇貞昌大幅下滑了22個百分點。

此次民調調查方式係採市話調查，調查範圍與對象為，設籍台灣年滿20歲民眾，調查時間5月25至26日，抽樣方法採分層比例隨機抽樣，共計811份有效樣本數，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.44個百分點。

民調一出，也引起許多批踢踢網友注意，留言分析「不滿意增加，很明顯就是紓困發錢政策太亂」、「最近不管是紓困或是司法、國家資安，DPP該檢討」。

也有網友留言表示「民調下滑真多」、「20到29歲下降最多耶！」、「年輕人終於吃膩芒果乾了嗎？」、「這民調比較正常」、「紓困之亂有影響吧」。

(中時電子報)