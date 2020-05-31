美國總統穿川普連日對港版國安法的通過發表強硬言論。香港政制及內地事務局局長曾國衞回應，人大訂立「港區國安法」不如外界想像中這麼恐怖，有多國政客千方百計地想反對立法，將國安法例污名化、妖魔化，這是「做賊喊捉賊」的行為。

曾國衞今日早上接受電台節目訪問，節目中他表示，「港區國安法」具體條文尚未公布，香港民眾有疑慮是很正常的現象，在屬預期之內，但他認為立法不是想像中那麼恐怖。他強調港人的權益在立法後不會受到任何侵犯或影響，有關方面亦會嚴格依照法律規定執法。

對於美國總統川普因應立法而宣布取消香港的特殊待遇，更稱將制裁相關的大陸及香港官員，曾國衞強調，所有國家都針對國家安全來制定法律規定，批評制裁是霸道又霸凌行為。他舉例指，在自己的家設一道門防止他人進入盜竊，為什麼會有人反對，並反問川普「關你咩事（關你什麼事）」。談及制裁香港官員這點，曾國衞表示要制裁就制裁，反正他無外國國籍和資產。

(中時 )