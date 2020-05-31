號稱全台最美的嘉義市電動公車。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市電動公車站牌更新，有鏤雕藝術，Q版可愛動物圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市電動公車中山幹線時刻表及停靠站。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

全台最美的嘉義市電動公車「中山幹線」6月1日正式啟動，市府表示，大幅增加班次，1天有70班次，尖峰15分鐘1班，離峰30分鐘1班，且延駛到劉厝的班次將增加為14班次，原「市區1路」同日停駛，垂楊路站點不再停靠。

市府交通處表示，市區7路自6月1日起也增加班次，由原20班次增加為40班次，約40分鐘1班，而為鼓勵民眾搭乘公車，6月1日至12月31日，持悠遊卡、一卡通等電子票證可免費搭乘中山幹線、市區7路、市區66路等3線市區公車。

交通處表示，中山幹線低底盤電動公車，減碳節能環保，英倫風情的車身，車內有可愛的動物圖案，無障礙空間的共融友善設計，是全台最美的電動公車。

中山幹線沿線公車站牌也更新，鏤雕藝術，Q版可愛動物圖，搭配最美電動公車形成整體城市美感，非常吸睛，很好打卡拍網美照。

中山幹線、市區7路、市區66路詳細時刻表、路線圖及公車動態，可上市府交通處官網下載查詢，搭車前先查詢公車動態可減少候車時間。

(中時 )