大陸上海證券交易所近日就2020年全國兩會期間代表委員關於資本市場的建議回應指出，《上海證券交易所科創板上市公司股東以非公開轉讓和配售方式減持股份實施細則》已結束公開徵求意見，並適時推出做市商制度、研究引入單次「T＋0」交易，保證市場的流動性，從而保證價格發現功能的正常實現。

大陸全國政協委員、中央財經大學金融學院教授賀強日前表示，科技創新公司不確定性強、風險大，科創板試點註冊制風險也很大，寬出寬入。風險大的市場，應該推出「T＋0」交易方便當日止損。

據大陸財聯社報導，這是科創板運行以來，上交所首次對「T＋0」交易制度進行回應。但也有接近上交所的人士表示， 「T＋0」目前只是在研究階段，並非立刻實施，不必過度解讀。

所謂單次「T＋0」也就是可在單日內買入後賣出，或日內賣出後可再行買入，兩個方向均限操作1次。目前大陸滬深兩市的股票交易制度中，賣出股票後的資金已可再度買入股票（限1次），但買入後不可賣出。

事實上，A股過去曾實施過「T＋0」制度。1992年上交所率先對A股和基金推出「T＋0」規則，1993年深交所跟進。但直到1995年基於防範股市風險，滬深兩市A股和基金交易又從「T＋0」交易改回「T＋1」制度。

(旺報 )