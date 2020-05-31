港星何超儀的「賭王」父親何鴻燊於本月26號離世，享耆壽98歲。對於近日來大眾的關注，何超儀坦言，雖不希望自己家中事務佔去大家的時間，也不想佔用太多公共資源和版面去解釋家人的私事。不過就在何鴻燊辭世後沒多久，他的傳奇人生將被翻拍電影的謠言頻傳，讓何超儀嚴厲譴責，痛批是「不道德、無禮的行為」。

某華裔美籍伍姓導演在她父親過世隔天，即在社群平台貼上何鴻燊照片，並公開發言標註吳彥祖一起合作，此舉讓本身經營電影公司的何超儀忍無可忍，跳出來闢謠，何超儀表示：「我父親才離開不到24小時，這個人已經說要拍他的傳奇故事。請問他有沒有替我們家人想過？他這樣做等於是在傷口上撒鹽。」她透露這名導演事前沒有先來打招呼，也沒得到何家應允，就這樣任意消費逝者，讓她質疑該名導演的專業，也希望伍姓導演能夠秉持職業道德，自重並注意言行。

對於好友吳彥祖被波及涉入此事，何超儀也明白表示：「我明白拍電影最重要是要快，但我希望他不要把我朋友吳彥祖拖下水。藉已過世的人來炒作新聞是他的事，也不要把我的家人、好友扯進來。」何超儀相信這件事與吳彥祖無關，完全是伍姓導演一廂情願。何超儀更強調，今後若再有不肖之徒意圖侵犯家人的尊嚴與權益，她將捍衛權益到底。

(中時 )