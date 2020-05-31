桃園市長鄭文燦母親昨天深夜過世，民進黨全國黨代表王浩宇今天表示，儘管鄭文燦母親這幾天病危，但他還是正常上班、沒有請一天假，強顏歡笑宣傳觀光、拚振興，偶有行程空檔，才有空到醫院、回家看看母親。

王浩宇表示，鄭文燦的母親，昨天深夜過世。儘管母親這幾天病危，但市長還是正常上班，兢兢業業地在崗位上努力拚市政、拼防疫，強顏歡笑宣傳觀光、拼振興。

他說，每年過年，市長也是回家吃個年夜飯就立刻離開，到處參拜、發紅包，陪媽媽的時間非常有限。「當了市長後，人生就奉獻給市民了」。

王浩宇也替鄭文燦抱不平，認為這麼一個認真努力、翻轉桃園的市長，民眾黨卻不斷攻擊、「柯粉卻一直說他是肥燦、說他是陳菊第二，甚至在他媽媽病危時，還持續惡意的抹黑攻擊，情何以堪？」

他說，鄭文燦的母親，年輕時在紡織廠當女工、拉拔七個孩子長大，在兒子當市長後，她不曾介入任何市政、人事、關說，「這幾年我只在總部遇過一次，她默默地一個人吃著米粉，連滷肉都不好意思吃」。

他還記得，鄭文燦被反年改人士撞斷肋骨的那天，鄭的母親一個人到市場買菜、燉湯，滿面愁容的從八德坐著公車來到市府，市長卻還在開會、她只好默默的坐著等市長回來，就只是想跟自己的兒子說聲：還好嗎？「記憶中，這應該是她最後一次來到市府。」

王浩宇表示，這是他印象中的鄭媽媽，堅毅、體貼默默的在背後支持市長、支持桃園。「而今天，我們要送她離開。R.I.P.謝謝妳，鄭邱碧回女士，謝謝妳把兒子，奉獻給桃園」。

(中時 )