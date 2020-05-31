今年第一期稻作受減產與豪雨災損影響，稻穀收購價格預料看漲，農糧署統計，今年第一期稻作種植面積為16.1萬公頃，相較去年同期的17萬公頃，減少約9000公頃，再加上這次522南部豪雨造成約2000多公頃的受損面積，預料接下來稻穀收購價格會有一小波漲幅。

農糧署副署長莊老達表示，今年第一期的稻穀收購價格約在每百台斤900至930元左右，與去年同期的880至930相較來的穩定，但因近期南部豪雨造成的災損，預料接下來稻穀收購價還會有一小波漲幅。

莊老達說，根據目前調查，截至昨天受損的水稻面積約2000多公頃，換算無收穫面積更達數百公頃，雖然稻穀收購價格看漲，但因國內稻米庫存量充裕，因此消費者選購的白米價應不至於大幅波動。

而這次水災的稻米損失又以屏東縣最為嚴重，莊老達指出，第一期水稻目前主要是高雄屏東在收成，但上周去看高雄已收滿7成，這周預料已收滿9成，加上這次水災許多農民搶收，因此影響相對較小，但屏東受影響面積達300公頃，淹水未退的至今仍有百來公頃，影響就比較大。

至於今年水稻種植面積縮減，他則指出是因農委會推動水資源競用區效果有成，針對國內曾文水庫、烏山頭、鯉魚潭等5個主要水庫所進行的節水政策，鼓勵農民轉作耗水量較小的作物，給予節水獎勵，粗估因此不種水稻的面積達800多公頃。

莊老達強調，稻米生產過剩一直是我國的農業問題，農委會不只推動水資源競用區政策，還包含避免高鐵受地層下陷影響的黃金廊道政策，以及鼓勵農民轉作大豆、硬質玉米，降低對進口的依賴度，目標要將水稻年產27萬公頃的面積調降至24萬公頃，才能達到真正的供需平衡。

(中時 )