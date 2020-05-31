大陸A股公司近日爆出一起天價離婚案。大陸乙肝疫苗龍頭康泰生物董事長杜偉民離婚，將其直接持有約1.61億股（占公司總股本23.99％）分割給前妻。值得一提的，按康泰生物最新收盤價每股146元（人民幣，下同）計算，此次杜偉民分割股份市值達235.54億元，創下A股歷史最高分手費，這也打破2016年崑崙萬維董事長周亞輝離婚75億元分手費的最高記錄。

據每日經濟新聞報導，這筆天價分手費的背後，也離不開康泰生物股價的暴漲。今年以來，康泰生物股價已漲近66％，總市值逼近千億。相較於長春長生問題疫苗風波期間，康泰生物最低至27元左右股價，如今股價更是漲超過5倍。

而康泰生物股價的暴漲，與今年2月宣佈與艾棣維欣（蘇州）生物製藥公司合作研發新型冠狀病毒（2019-nCoV）DNA疫苗有很大的關係。在宣佈參與研發新冠DNA疫苗之前，康泰生物股價在100元左右。

(旺報 )