中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日全台走透透，推動防疫新生活，許多民眾相爭前往一睹陳時中風采。對此，有網友認為陳已經有點over了，該網友認為，台灣疫情穩定了，但世界疫情還在燒，陳到處跑好像有點昏頭了，「別忘了韓國瑜的教訓」。對此，網友紛紛不以為然表示「不會啊，促進當地經濟」、「柯文哲到處跑你怎不叫」。

網友sim2347在PTT發表「有人覺得陳時中已經有點over了嗎？」一文。他指出，陳時中的防疫做的不錯，但這陣子好像忘了他是衛生部長了。該網友認為，台灣防疫稍微穩定了，就開始全台趴趴走，什麼活動他都去，「他現在是衛福部長？還是觀光局長？還是未來的台北市長？我都搞不懂了」。他說台灣疫情穩定了，但世界疫情還在燒，現在就整個飛上天到處跑，好像有點昏頭了吧，別忘了韓國瑜的教訓。

網友則回應表示「不會啊，促進當地經濟」、「柯文哲到處跑你怎不叫」、「防疫 紓困 振興 三階段」、「他就人氣王阿 用他又不用代言費」、「是各地縣市長邀他去宣傳的」、「帶來人潮 也是不爭事實」、「蔡英文來台南大概只有陳時中的1/4人潮吧」、「一個部長禮拜六應地方首長邀請去當地旅遊錯在哪？」「柯文哲比較OVER吧！身為台北市長，全台啪啪造勢是怎樣」、「柯才誇張吧」。也有網友表示「真的。還是做好自己本分就好」、「防疫不用搞得一直作秀」。

(中時電子報)