新竹縣「社會住宅包租代管第2期計畫」6月1日正式開跑，截至2022年5月30日止，預計可媒合400件，參與的房東有房屋稅、地價稅、綜合所得稅優惠，每年可申請1萬元修繕補助，房客則有市價租金8至9折的優惠，社會弱勢戶則可享租金5至7折優惠。

產業發展處長陳偉志表示，此為新竹縣首次實施社會住宅包租代管計畫，也是要落實中央辦理社會住宅的政策，全額9188萬2800元由內政部營建署補助，委託兆基管理顧問股份有限公司竹縣分公司、大管家租賃住宅代管有限公司，透過包租代管方式辦理。

有需求的房東、房客，可透過專業租賃業者處理相關事項，租賃業者可蒐集縣內房源，並代替屋主管理、修繕，並依照申請資格辦理招租，十分便利。新竹縣長楊文科表示，竹縣人口持續成長，透過社會住宅包租代管計畫，可望提供弱勢家庭及就業、就學青年，在新竹縣以優惠條件租屋，符合申請條件者也可多加利用。

至於申請房客條件須年滿20歲，在新竹縣設籍或就學、工作，於新竹縣、市均無自有住宅及承租國宅、公營住宅、社會住宅及請領相關補貼者，還有家庭可支配年所得低於94萬，且每人每月平均收入低於43358元，警消若符合條件，警消四階以下不受年所得限制亦可申請。

(中時 )