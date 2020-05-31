香港藝人何超儀的父親何鴻燊博士，本月26日離世、享耆壽98歲。對於近日大眾與媒體對摯愛父親身後事的關心與關切，何超儀表示：「非常感謝大家，希望能給自己與家人適當的空間，畢竟父親的事需要時間與家人一同商議打理，暫時無法對外說明太多，也希望媒體先進能見諒。」

雖不希望自己家中私事佔用太多公共資源和版面，但本身影歌雙棲也經營電影製片公司的何超儀，對於傳媒報導近日有某華裔美籍伍姓導演在她父親過世隔天，即在社群平台貼上何鴻燊博士照片並公開發言tag吳彥祖，相約拍攝賭王傳記電影，針對此事深感遺憾，何超儀說：「我父親才離開不到24小時，這個人已經說要拍他的傳奇故事。請問他有沒有替我們家人想過？他這樣做等於是在傷口上撒鹽。」嚴厲譴責行為不道德且無禮。

除了表達全家人的反感，對於這位伍姓導演在沒得到何家應允也沒打過招呼的情況下，任意消費剛離世的長者，身為電影人的何超儀強烈質疑這位導演的職業道德，以及他的創作理念是否已不符合他本身專業應有的水平。即使本身經營製作公司有聲有色，也未曾想過要拍這樣題材的電影，畢竟這不是兒戲之言，家人的事也不是可以開玩笑的事情，希望伍姓導演秉持職業道德自重並注意言行。

對於好友吳彥祖被波及涉入此事，何超儀表示：「我明白拍電影最重要是要快，但我希望他不要把我朋友吳彥祖拖下水。藉已過世的人來炒作新聞是他的事，也不要把我的家人、好友扯進來。」何超儀相信這件事與吳彥祖無關，完全是伍姓導演一廂情願，把別人家人的哀傷拿來輕浮地公開做為玩笑話，不但貽笑大方也有失專業，今後如有不肖之徒意圖侵犯家人的尊嚴與權益，她也將為家人捍衛權益到底。

(中時 )