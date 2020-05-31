時力黨主席徐永明今日召開記者會公布蔡英文總統520民調並表示，近期總統及閣揆滿意度已經下修，而司改及勞權滿意度皆呈現拉鋸，顯示國人對世代正義普遍不滿。4年前蔡總統說要打破年輕人「高房價、高工時、低薪資」問題，但根據調查，不滿意度達55.8％。

今日記者會除徐永明外，台師大政治所教授范世平、台灣教授教會秘書長羅承宗、台灣青年民主協會秘書長張育萌及時代力量智庫執行長李兆立等人也一同出席。而本次民調於5月25、26日進行市話調查。

李兆立指出，最新民調顯示，蔡英文總統滿意度為68％，行政院長蘇貞昌為65％，叫4月份分別降了8.9％及7.9％，不滿意度上升10.4％及8.9％，其中20-29歲的年輕人滿意度下降及不滿意度上升為最明顯。

李兆立說，政黨立委國會問政部分，排名依序為民進黨33.3％、時力23.5％、國民黨21.3％、民眾黨13.3％、基進黨9.1％。最能堅持公平正義的政黨依排名為時力22.3％、民進黨20.1％、國民黨13.6％、民眾黨10.9％、基進黨5.1％。

至於紓困表現，民眾對於中央經濟紓困措施滿意度47.9％，不滿意度43.5％，振興券的支持度64.3％，不支持29.2％。而對政府的紓困振興措施有信心62.9％，沒信心32.6％。

對於4年前蔡英文總統就職演說中提到，要打破年輕人高房價、高工時、低薪資問題，並實現世代正義，但根據調查，不滿意度達55.8％，滿意度37.7％。照顧勞工部分，滿意度48.4％，不滿意度45％。

徐永明表示，過去民眾對蔡政府的表現整體而言算肯定，但對於青年困境仍待加強。

(中時 )