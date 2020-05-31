梁姓、陳姓駕駛在高速公路上因變換車道不滿對方駕駛技術，演變成飛車追逐，2人都將車開到對方前面緊急煞車，藉以表達心中憤怒，最終因發生碰撞而停車，儘管當中有人因碰撞而受傷，但都不願提告，但檢察官認為，競速行為已經影響其他用路人安全，依公共危險罪提起公訴。

梁姓男子今年1月1日下午1點36分開車載妻子行經國道5號往北，在路標5.5公里處遇到陳男的轎車，陳男突然變化車道，擋在梁的前面，梁立刻長按喇叭示警，而陳男也不甘示弱，立即長按喇叭回應，雙方遂展開追逐。

陳、梁2人相互相超車，並在隧道內變換車道，遇到車流壅塞，還行駛路肩超車，只為了到對方車前驟然煞停，經過8分鐘後，終在汐止區國道1號南向11.9公里處，梁、陳2人發生碰撞，停車等候警方到場處理。

起訴指出，兩人坦承不滿對方駕駛技術在國道飛車追逐，檢察官認為，追逐超車的行為，可能會導致其他用路人避煞不及而發生事故，以妨害公眾往來安全罪嫌提起公訴。

(中時 )