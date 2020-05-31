台灣黑熊的鞦韆吸引大批民眾前往體驗（戴上容攝）

全台最大堤坡滑梯樂園今開放，在地民代共襄盛舉。（戴上容攝）

疫情趨緩，防疫新生活開始，「新北大都會公園主題溜滑梯C區」原訂兒童節開放，卻因疫情延宕至31日正式開放，滑梯樂園以「台灣特色動物」為主題，為全台最大占地4公頃、共融設施；新北市長侯友宜31日出席活動，體驗「雲豹滾輪滑梯」直呼「舒服又有快感，屁股被按摩了」。

新北大都會公園主題溜滑梯C區31日正式開放，吸引大批親子到場玩樂，立委洪孟楷、新北市議員李余典、彭佳芸、葉元之等都出席活動。侯友宜致詞後，巡檢器材，還為民眾推鞦韆，最後體驗超長雲豹滾輪滑梯並發表體驗感想，「非常開心，有臀部按摩又有速度，很快樂」，大展侯爸爸親和力。

侯友宜說，隨著疫情趨緩啟用堤坡公園，樂園也結合好吃好玩的胖卡車、市集展開防疫新生活；有人提出天氣炎熱擔心設施會燙，侯回應，遊具開放時間是從早上6點到晚上10點，晚上燈光充足，且交通便捷與捷運三重站僅百米的距離，歡迎民眾在適合的時間前往玩樂。

高灘處表示，新北大都會公園利用疏洪道堤坡既有高度，去年推出第一座7米高瀑布滑草場，今年則以「台灣特色動物」主題打造全台最大、身障朋友們都可使用的4公頃A、B、C、D主題遊樂區，今日搶先體驗的是C區包含：台灣彌猴的管狀滑梯、雲豹的滾輪滑梯、台灣黑熊的鞦韆，還有梅花鹿的攀爬區，讓孩子盡情放電。

高灘處補充，全區預計將於7月份開放使用，未來連結周邊婚紗廣場、樂遊天地、重新市集等各式吃喝玩樂景點，歡迎大小朋友都能趁著晴朗好天氣來活動筋骨，共同享受歡樂時光。

(中時 )