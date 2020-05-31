中東主要油國積極落實減產協議、全球COVID-19（新冠肺炎）疫情趨緩，國際原油價格持穩上漲，國內油價也跟進上調。中油宣布，國內各式汽、柴油價格每公升調漲0.3元；調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升19.9元、95無鉛汽油每公升21.4元、98無鉛汽油每公升23.4元、超級柴油每公升17.4元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶33.26美元上漲至34.07美元，臺幣兌美元匯率貶值0.064元，國內油價依公式計算漲幅為2.12％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1元及0.9元。惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.3元，另0.7元及0.6元由中油吸收。

因庫欣原油庫存連續第三週減少，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨5月28日收盤上漲2.7％，每桶33.71美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也彈升1.6％，成為每桶35.29美元。

據石油分析機構Vortexa資料顯示，在中國、印度需求逐步回溫帶動下，亞洲油輪上儲存的原油已開始從5月稍早的高峰往下降。過去7天來，油輪上儲備的原油總共已有340萬噸（相當於2,480萬桶）釋放到亞洲市場，中國是最大目的地、吸納180萬噸原油，印度則居次、買進824,679噸。

分析師指出，相對於其他國家，中國的復甦速度會是最快的；截至5月26日為止，中國沿海的海上儲油量已從5月23日的高峰3,540萬桶縮減至2,940萬桶。中國、美國需求都在改善，且石油輸出國組織及盟友（OPEC+）也不再爭吵，決定大幅削減產出。雖然油價應會繼續走揚、但再漲空間不多。

(工商 )