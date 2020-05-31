國民黨基隆市長敗選人謝立功擔任黨秘書長，謝今宣布接受台北市長柯文哲的邀約，將主動退出國民黨，。對於謝立功退黨一事，許多網友也紛紛表達他們的看法。

台灣民眾黨主席柯文哲30日表示，將邀請國民黨籍前移民署長謝立功加入，並擔任民眾黨秘書長，謝今在臉書宣布退出國民黨，並強調「有些事情，此時不做，就再也來不及了。」

謝直言，他的心情非常複雜，看到台灣民主政治發展，因民進黨一黨獨大而陷入完全失衡的狀態；打壓國內不同聲音、操弄國際情勢獲取政黨利益、讓法律服務特定立場的各種不公不義，讓我決定拋下束縛，不再置身事外。因此，他決定接受柯文哲的邀約，擔任民眾黨的秘書長一職，謝也感謝國民黨對他的栽培。

對於謝立功退黨一事，許多網友看法如下，有的網友直言，「謝立功拜拜，不再支持你！曾經那麼聽您，真是一場夢，政客永遠只為自己哪裡有奶水哪裡撈」、「自己背骨還要拿民進黨墊背，國民黨是有多爛讓你有志難伸」、「沒差啊！2022一樣還是選不上」，但也有網友加油打氣表示，「雖然會遭受到批評也要做對的事！真的很有勇氣！先祝福你，辛苦了！加油！」、「南有秋興，北有立功。不過南北有別。秋興離開惡言連連，立功離開感恩在心，高下立判」！

謝立功臉書。（謝立功臉書）

(中時電子報)