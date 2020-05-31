海盜隊終結者瓦茲奎茲(Felipe Vazquez)去年遭控與未成年少女發生性行為，被逮捕後面臨25宗重罪指控，其中20多項是持有、散布兒童色情影音。最新消息是瓦茲奎茲在聖路易也有犯案，讓他的官司再添一宗。

瓦茲奎茲身上的案件很多，主要是圍繞同一名受害少女，聖路易的案件是他作客紅雀隊比賽時，向少女送出自己的裸照。佛州也對瓦茲奎茲發出逮捕令，賓州法官拒絕將他移出，直到他了結在當地的審判。

依據賓州法律，與16歲以下未成年人發生性行為，若雙方年齡差距達到11歲，就會成為一級重罪，最重可處20年徒刑。瓦茲奎茲比少女大了13歲(2017年犯案, 瓦茲奎茲26歲, 女13歲)，他不承認兩人有性關係，只說他「試圖發生關係沒有成功」。但就算只持有那些違法影音，也可判處7年徒刑。

海盜隊明年須支付瓦茲奎茲725萬美元薪資，依規定球團可以撤銷犯法球員的合約，不過球員工會通常挺身力爭，球團會支付一部分的薪資了事。現在的情況對瓦茲奎茲很不利，他之後可能要賠很多錢和坐很多年的牢。

(中時電子報)