美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）壓頸致死，豈料事發不久後日本也傳出警方對外國人執法過當的事件發生，一名取得永久居留證的土耳其庫德族人遭警攔下盤查，期間遭到粗暴的對待，過程全被旁人紀錄下來，影片曝光後引發不少日本人的反彈，紛紛走上街頭聲援受害者。

據《每日新聞》報導，一名取得永久居留證的土耳其庫德族男子已在日本長居15年，22日開車經過東京JR惠比壽站時，他突然遭到一輛警車鳴笛向前盤查，警方當時打算搜索男子車內，但他趕著去看牙醫所以拒絕，接著2名警察就抓住他的手臂，並且壓住脖子，將男子硬生生制服在警車前面。

隨後2名警察要求增援，不久後約有30名員警跟著到場，強制搜索男子的車內，不經同意就將放在後車廂的硬紙板撕爛，經過一陣翻箱倒櫃，警察沒有搜出不法的物品，最後才放人離去。

事實上，從旁人拍攝的影片可見，事發當下男子相當聽話，跟幾天前的佛洛伊德一樣過程中並未試圖掙脫，比較幸運的是，其中1名警察看到有人在錄影就馬上收手。

幾天前發生的「佛洛伊德事件」竟然在日本街頭真實上演，不少民眾紛紛走上街頭聲援男子，東京澀谷昨（30日）下午就出現示威活動，示威者約有200人，包含外國人以及日本民眾，他們紛紛要求日本警方出面說明，不能看到外國人就有差別待遇。

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(中時電子報)