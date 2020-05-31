國中教育會考補考今天結束，台師大心測中心表示，各科考題著重考生學校學習與日常生活經驗的結合，至於寫作測驗題目則是「規劃網路節目內容」，與考第一次測驗之「我想開設一家這樣的店」一樣，皆以「規劃設計」為首要考量且作為書寫之重點。

今年國中教育會考5月16、17日舉行，但受新冠肺炎疫情影響，首度在5月30日、31日安排補考，共有293位考生報考，其中292人在大陸考場，1人在台灣本島應試。

教育部表示，今天是會考補考第二天，有7人缺考，缺考率為2.65％。台師大心測中心預計於6月5日上午8時起開放網路成績查詢，補考考生後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將會採外加名額方 式辦理，不會影響到其他考生的權益。

台師大心測中心表示，補考題目很生活化，例如：國文科取用旅遊通票、申請入學表單；英語科取用學生請假、撰稿者簡介、音樂專輯曲目介紹等素材；數學科取用買飲料、減重計畫、身型滿意度調查等素材；社會科取用街上的商店招牌、台灣的離島觀光手冊、選舉投票年齡門檻議題；自然科取用全球暖化、氣象報導、救護車等素材。

至於寫作測驗，以「規劃網路節目內容」為命題構想，題幹敘述是：社會上聚集了各式各樣的人，他們有不同的年齡、不同的工 作、不同的喜好、不同的需求......如果有機會，讓你規劃一個網路節目，你會想選擇什麼樣的觀眾？為什麼想為他們規劃節目？內容又是什麼？」請以「為這些人規劃一個網路節目」為題，寫下想法。

台師大心測中心說，考生可由自身出發，自由規劃適合其興趣喜好的節目內容，然而因為題目有「為這些人」之明確要求，在發想的同時也要顧及閱聽對象，必須能說明為什麼要挑選這些人、規劃之內容又與這些人有何關係。

(中時 )