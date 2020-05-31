美國明尼亞波利斯（Minneapolis）白人警察暴力執法導致黑人男子死亡事件，在全美引發抗議浪潮，甚至激化成暴動。美國國防部29日採取罕見措施，下令陸軍多個憲兵部隊待命，準備隨時前往明尼亞波利斯支援。蔡正元表示，香港動亂數月，都未見大陸出動憲兵；而美國才暴動4天，美國政府就受不了，怎麼還有臉去說嘴港警。

蔡正元昨晚在臉書上表示，美國政府竟然要動用軍隊了，而且還是準備派出憲兵部隊，進入明尼亞波利斯市制止街頭暴動。香港暴動好幾個月，都還用不到憲兵部隊，美國政府就在大聲嚷嚷；而美國街頭暴動不過才四天，美國政府就受不了，要派出憲兵部隊鎮壓，美國有什麼臉說香港警察。文末蔡正元轉貼媒體畫的漫畫，並指要香港抗議人士要求美國去支援這件實情十分諷刺。

而網友們則回應，「軍人執法喔，看看我國的憲兵還有岸巡隊，唉，苦笑著就哭了」、「別國抗爭叫正義,自己叫暴亂,真的是兩套標準」、「在香港叫和平抗爭，在美國叫做暴亂」、「厲害了我的國很難決定要撐誰」。

(中時電子報)