市議員張家銨說，若依單一行政區人口需超過15萬人，烏日將不會有國民運動中心。（陳世宗攝）

台中市積極推動興建10座國民運動中心及全國首創兒童國民運動中心！市議員施志昌、林祈峰、張家鞍31日為民請命，抨擊一昧用人口多寡作為國民與兒童運動中心設置的先後順序，對原縣區人口少的地區將形成惡性循環。市府運動局強調，將邀相關專業團隊就選址做深度審慎評估。

施志昌指出，近年來國民對運動健身愈來愈重視，但大甲的國民運動中心始終沒納入規畫，難道像甲安埔人口少的地方，運動人口就不足以支撐國民運動中心的營運？大甲私人的健身房一間一間開，顯示大甲對於運動設施有能夠自償營運的能力。

施志昌說，傷害都是比較出來的！如依人口數作為設置標準，嚴重傷害人口數不斷在減少的區域；如大甲從縣市合併後，10年來就減少1.6％的人口，大安減少4.8％，外埔也約略減少0.5％；減少的原因其中一點是，這些偏遠地區常在政府決策中被放棄了！

張家銨表示，目前烏日區人口數7萬5748人、大肚5萬6882人、龍井7萬8156人，若依單一行政區超過15萬人，烏日將不會有國民運動中心；「大烏龍」民眾前往朝馬、南屯、清水、大里國民運動中心，距離皆超過10公里，當地居民需求更甚，必須有完整的國民運動中心。

運動局長李昱叡說，，教育部體育署所定的「國民運動中心規劃參考準則」，是各縣市政府規畫國民運動中心參考依據；其中服務人口數是重要指標，應依據並參考中央專業評估建議融合地方需求，才能兼顧國民運動中心未來發展特色，應該審慎研究評估。

李昱叡強調，市府設置國民運動中心，依照中央體育署基準規範，包括單一行政區達15萬人口、營運自償性、交通便利性、都市計畫開發等；兼顧到時程規畫與預算編列需求程序，優先從兒童運動中心著手，原先規畫建設國運中心評估，仍持續進行當中。

(中時 )