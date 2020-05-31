1名網友在爆料公社透露，近期想找1位居家清潔員為家裡整理一番。經友人介紹後，雇用1位正在籌備醫療費用的媽媽。令網友傻言的是，此名媽媽上班遲到也就算了，聘請的8小時內竟只擦了電視牆及周遭區塊，事後還與網友要價5300元的清潔費，甚至還主動相約家中其他區塊的後續清潔，令人不經懷疑這是被坑了吧!
網友經友人引薦1位正在籌備醫療費用的居家清潔員媽媽，進而願意聘請她來為自己家中整理一番。網友透露，此名媽媽相約當天就已遲到半小時，開門入內時也無自備任何清潔工具，還毛遂自薦表示「收納」是她的強項。
據網友表示，當天的下午2:30時，此名媽媽仍在打掃早上的電視牆區塊，經歷7小時候後才變成整理電腦桌，唯一有被收納的地方只有電腦與電腦桌，其餘區塊皆沒有任何的動靜。直到晚上6點，媽媽收起手上的抹布，並告知網友清潔費總共是5300元，會減100元是因為有被請吃午餐，網友徹底崩潰傻眼。
由於新冠肺炎疫情嚴峻，網友也已3個月無收入。她透露自己家裡才大小的20坪數，清潔時間長達8小時之久，卻只將電視牆及周遭部分區塊擦拭乾淨而已，事後清潔員媽媽竟還要求互加臉書、推銷精油，行徑令人傻言無語。網友呼籲，若是想聘請居家清潔員，最好先行要求對方估價以免遭遇獅子大開口的窘境。
文章來源：爆料公社
(中時電子報)
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