後疫情時代！台中市為提升全民運動風氣，除積極推動興建的10座國民運動中心外，還全國首創兒童國民運動中心，打造孩子專屬的體健運動設施，並針對營運中的國運中心開設兒運專屬課程，興建中的國運中心則規畫孩童運動專屬空間，朝向社區化、普及式全民運動推展。

台中市力推打造10座國民運動中心，目前已啟用有朝馬、南屯、北區等3座國民運動中心，興建中長春國民運動中心預計年底試營運，大里國民運動中心目前進度達80％；規畫中有潭子、太平、豐原、清水、北屯等5座，10座國民運動中心完成，將全面落實市民「運動權」。

運動可健強體魄、增家免疫力，養成健康的運動習慣更重要！近年來國人運動觀念盛行，政府陸續興建國運中心提供民眾運動空間；台中市長盧秀燕發現大多的國運中心都是為成人設計，缺乏兒童的運動空間及設施，創全國之先打造「兒童版的國運中心」，為孩子量身規畫。

市府推動兒童運動中心分4大規畫，營運中朝馬、北區、南屯和港區運動公園開設兒運課程；北屯、西屯、神岡、西區跨域合作推動結合社福及運動設施場館；長春、大里、潭子等興建中國運中心，將孩童運動專屬空間納入；大雅零售市場、沙鹿勞工育樂中心、烏日國中等既有空間，再利用為兒童專屬運動中心，賦予場域新生命。

(中時 )